Últimos dias para se inscrever no programa gratuito de reconhecimento de parternidade em Goiás

Projeto nasceu em Goiás, mas já foi difundido pelo país

Samuel Leão - 04 de julho de 2024

Defensoria Pública, unidade de Anápolis. (Foto: Divulgação/OAB)

A ausência de um dos pais nos documentos pode se tornar um incômodo na vida de uma pessoa. Normalmente, o ente costuma ser o pai e, pensando nisso, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) preparou o programa Meu Pai Tem Nome – que, inclusive, já está nos últimos dias de inscrição.

A iniciativa, que atende juridicamente diversos cidadãos do estado, terá o dia D, na data do dia 17 de agosto. No entanto, valerá apenas para aqueles que se inscreverem até o dia 07 de julho.

É possível realizar o cadastro pelo próprio site da instituição, no qual consta um passo-a-passo detalhado com as orientações e exigências.

O reconhecimento de paternidade ou maternidade será feito de forma extrajudicial, facilitando assim o processo. Vale ressaltar que, caso necessário, também serão disponibilizados exames de DNA.

Outro detalhe importante é que, nas cidades onde a DPE-GO estiver instalada, os cadastros deverão ser feitos de forma presencial, diferente dos outros municípios, nos quais um ChatBot realiza os atendimentos pelo Portal DPE.

Goiânia, Anápolis, Luziânia, Inhumas, Aparecida e Valparaíso de Goiás contam com unidades do órgão e, portanto, requerem o comparecimento dos interessados aos respectivos locais.

Esse projeto, que fornece assistência jurídica e realiza mutirões de atendimento, nasceu em Goiás, mas já foi difundido pelo país. Em 2022, o dia D ocorreu em âmbito nacional, sendo reproduzido por todas as Defensorias Públicas do Brasil.