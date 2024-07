Autoridades se manifestam após morte de fundador da TV Serra Dourada

Empresário faleceu nesta quinta-feira (04), aos 74 anos

Pedro Hara - 05 de julho de 2024

Cirillo Marcos Alves, fundador da TV Serra Dourada. (Foto: Reprodução/Instagram)

Autoridades se manifestaram após a morte do empresário Cirillo Marcos Alves, fundador da TV Serra Dourada/SBT. O empresário morreu nesta quinta-feira (04), aos 74 anos. A causa não foi divulgada.

Em nota, Ronaldo Caiado (UB) disse que recebeu a notícia com “imensa tristeza” e que Cirillo deixa o “nome marcado na história da comunicação de Goiás”.

O governador também enviou sentimentos à família e aos amigos do empresário.

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD) comentou o falecimento e destacou o “legado marcante na comunidade empresarial”, dizendo que a “visão e liderança foram fundamentais para o desenvolvimento econômico da nossa capital”.

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi lamentou a morte do empresário pelas redes sociais.