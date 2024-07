Férias + cinema = muita diversão! Confira os filmes em cartaz nos cinemas de Goiânia

Essa é a hora perfeita para levar a família para o cinema, já que a programação especial de férias conta com filmes para todos os gostos e idades

Ruan Monyel - 05 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/ Disney – Pixar/Universal Pictures)

As férias chegaram, e com elas vem a oportunidade perfeita para relaxar, viajar, curtir com os amigos e, claro, aproveitar o tempo livre para ir ao cinema curtir um bom filme.

E para quem vive na capital goiana, essa é a hora perfeita para levar a família para o cinema, já que a programação especial de férias conta com filmes para todos os gostos e idades.

Mas não tem jeito, os destaques da semana são um verdadeiro presente para a criançada, pois as animações estão dominando as telonas de Goiânia.

“Divertida Mente 2” é um sucesso de público que já bateu mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria e segue em cartaz. No filme, Riley passa pela pré-adolescência e precisa lidar com novas emoções durante essa fase de descoberta e autoconhecimento. Assista ao trailer:

O mais novo capítulo da famosa franquia de animação, “Meu Malvado Favorito 4”, marca o retorno de Gru e seus Minions em uma nova aventura. Porém, o ex-vilão agora se divide entre a família e o combate ao mal, até a aparição de uma nova vilã, que faz os familiares de Gru se mudarem de cidade. Veja a prévia:

Para os corajosos de plantão, dois filmes de terror, “Maxxxine” e “Entrevista com o Demônio”, chegaram às telonas da capital e prometem tirar o sono dos espectadores com cenas horripilantes.

Momentos eletrizantes de tensão são garantidos em “Um Lugar Silencioso: Dia Um”, spin-off da famosa franquia de suspense, que, mesmo sendo uma nova história, promete ser tão agonizante quanto os antecessores.

Outros títulos, como “Tô de Graça – O Filme” e “Bad Boys: Até o Fim” também estão com sessões abertas para curtir em família.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!