Goiânia será palco de mega evento de pagode com shows de Dilsinho, Sorriso Maroto e Menos é Mais

Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma online e presencial

Gabriella Pinheiro - 05 de julho de 2024

Imagem mostra Dilsinho e grupo Menos é mais. (Foto: Divulgação)

Durante o mês de setembro, Goiânia receberá um mega evento voltado para os amantes de samba e pagode, com shows das bandas Menos é Mais, Sorriso Maroto, Benzadeus e do cantor Dilsinho.

As apresentações fazem parte do festival “Samba Brasil”- que promove diversas festividades com grupos e artistas do segmento no Brasil – e acontecerão no Passeio das Águas Shopping, na Avenida Perimetral Norte, às 14h.

Os interessados em participar do evento podem adquirir um ingresso tanto por meio de pontos de venda físicos, na Ótica Paris, quanto de forma online.

Aqueles que optarem pela modalidade virtual podem fazer a compra por meio do site Stingressos. Os valores para primeiro lote variam entre R$ 120 até R$ 360, a depender do tipo e setor escolhido.

O evento contará com duas áreas, a backstage bahrem e fronstage, ambas com open bar incluso.