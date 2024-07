Mãe desabafa após receber recado desagradável em restaurante durante jantar com a família

Uma simples reunião em família acabou virando uma situação de muita tristeza e constrangimento repentino

Magno Oliver - 05 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Facebook)

O que era para ser um simples e divertido jantar em família, acabou se tornando um momento de tristeza que gerou um desabafo grande nas redes sociais.

Mãe de Dhiogo, de 14 anos, e Enrico, de 6, Fernanda Monteiro estava em um restaurante com o marido Caio, no bairro Vila Leopoldina, quando recebeu uma surpresa inesperada.

Enquanto o casal jantava e o filho mais novo dormia nas cadeiras, de repente, chegou um bilhete de uma mulher que estava escrito: “Você é uma péssima mãe”.

Ao receber aquilo, ela ficou completamente sem reação. Logo após deixar o recado desagradável, a mulher incomodada simplesmente saiu do local, sem dar mais detalhes.

“Na verdade, não sei o que pegou para ela e o que a motivou para escrever isso. Não sei se foi o tablet, a questão do meu filho não ter jantado, já que ele tinha comido em casa, ou se foi porque ele estava dormindo nas cadeiras”, diz a mãe

Mal pelo julgamento desnecessário que recebeu, a mãe levantou questionamentos sobre machismo, já que só ela que recebeu o bilhete e não o marido.

“Achei péssimo não apenas pelo bilhete, mas por que veio direcionado somente para mim? Por que eu sou a péssima? Os dois (pai e mãe) têm a função de criar, certo?”, desabafou.

O marido e o filho mais velho ficaram do lado dela e a defenderam com unhas e dentes. Ela, que é advogada e estudante de psicologia, ficou muito decepcionada e começou levantar pontos sobre a sociedade em geral.

Desabafo no Facebook:

Em seu perfil do Facebook, a mulher deu mais detalhes sobre o caso que tanto a entristeceu. Segundo ela, o filho mais novo já estava se preparando para dormir, já tendo brincado, jantado e tomado banho. No entanto, ela decidiu que gostaria de sair com a família para aproveitar bons momentos juntos.

Apesar da mãe ter levado um tablet para distrair o filho com sono, o cansaço bateu mais forte e o pequeno acabou dormindo em cadeiras que ela ajeitou do lado dela para que ele pudesse descansar. Porém, a situação não passou despercebida por uma mulher, que se incomodou e, ao sair, deixou o recado inconveniente.

“Graças aos céus, a vítima dela fui eu, porque ela mal me conhece, então não sabe de todo o sacrifício que fiz durante minha vida para ser a tal “boa mãe”, quantos sonhos não abdiquei pra ser a “boa mãe”. Culpa não é meu problema. Sabe o que pegou? Ela escreveu que eu sou uma péssima mãe…e meu marido? Ele não tem nada a ver com isso? Não estou aqui pra defender posturas feministas, mas não é estranho que não esteja escrito: “Vocês são péssimos pais”?”, afirmou Fernanda no desabafo.

“Porque cargas d’água só eu sou a responsável por deixar uma pobre criança indefesa, feita de porcelana, dormir na cadeira do restaurante? Que “mãe” é essa que a sociedade espera das mulheres? Talvez seja a mesma mãe que faz duplas e triplas jornadas e ainda assim nunca está bom…a mãe que abdica da carreira profissional, a mãe que não tem tempo hábil pra incrementar sua renda, a mãe que apanha calada dentro de casa…a mãe, a virgem, a pura, a santa”, completou.

Fernanda destacou ainda como esse tipo de ato prejudica a saúde mental de homens e mulheres, reforçando o quão errado é julgal a vida alheia.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!