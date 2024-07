Rogério Cruz já tem nova estratégia para alavancar pré-candidatura em Goiânia

Prefeito não pode mais participar de compromissos públicos como entrega de obras

Pedro Hara - 05 de julho de 2024

Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. (Foto: Jucimar de Sousa)

Marqueteiro de Rogério Cruz (SD), Paulo Moura já traçou uma nova estratégia para o prefeito de Goiânia, agora que ele não poderá mais participar do lançamento de obras na capital, pois a lei eleitoral veda a presença nestes eventos faltando três meses para o pleito.

Rogério aumentará a atividade nas redes sociais para destacar as realizações do mandato, como obras entregues, principalmente de mobilidade urbana, a exemplo do Complexo Viário da Jamel Cecílio, no prolongamento da Marginal Botafogo.

Outro feito que também está no horizonte do prefeito são as entregas de asfalto em algumas das principais vias da cidade, como as avenidas 85, T-9 e Rio Verde.

Ainda patinando nas pesquisas de intenção de voto, Rogério visa mostrar que pode ser um nome competitivo e fazer frente aos líderes nos levantamentos eleitorais, como Vanderlan Cardoso (PSD) e Adriana Accorsi (PT).

Como já mostrado pela Rápidas, o senador é quem mais se encaixa no perfil que o goianiense quer para prefeito e lidera corrida ao Paço Municipal.