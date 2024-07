Após apanhar no trabalho e ter sangue lambido, homem mata colega de trabalho com machadinha

Desentendimento aconteceu durante o dia e vítima ainda teria ameaçado a família do colega. Furioso, suspeito esperou anoitecer para dar o troco

Samuel Leão - 06 de julho de 2024

Colega assassina o outro com machadinha em Taquaral. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi preso após matar um colega de trabalho na cama onde ele dormia, desferindo diversos golpes de machadinha na cabeça dele. O caso aconteceu em Taquaral de Goiás, na madrugada deste sábado (06).

Durante o dia, enquanto trabalhavam, os dois teriam tido um desentendimento. Na ocasião – segundo o autor – ele teria apanhado da vítima, levando diversos socos no rosto e ficando com ferimentos.

Ele teve um corte no supercílio e sangramento no nariz. O colega, ainda o intimidando, ainda teria lambido os hematomas, dizendo “está vendo, estou bebendo o seu sangue”.

Apesar de pedir para cessar com as agressões, o homem recebeu ameaças de morte, com o rival falando que “quando for para Goiânia, vou matar toda a sua família”.

Após se desvencilhar, quando anoiteceu, o agredido pegou uma machadinha e foi até a casa do outro. Ao encontrá-lo deitado na cama, partiu para cima e desferiu diversos golpes contra a cabeça.

A vítima morreu no local. Posteriormente, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu até a residência e colheu depoimentos.

O homem foi preso e o caso foi registrado como homicídio simples. Ele agora deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).