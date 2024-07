Canadá planeja investir em saúde, indústria farmoquímica e inteligência artificial em Goiás

Durante evento focado em comércio exterior, empresários e especialistas do ramo comentaram sobre possíveis acordos entre países

Thiago Alonso - 06 de julho de 2024

Bandeiras do Canadá e de Goiás. (Foto: Reprodução/Canva)

A edição de 2024 da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (Fiecomex), realizada em Goiânia, teve um destaque especial para o Canadá, que, por meio de representantes do país norte-americano, demonstrou interesse em ampliar os mercados junto a Goiás.

Durante as várias palestras do evento, três setores tiveram um foco a mais: a saúde, indústria farmoquímica e inteligência artificial.

Dentre os nomes que marcaram presença debatendo sobre o potencial comercial do país, esteve José Frederico Lyra Netto, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ele ressaltou a importância do desenvolvimento de produtos e serviços de base tecnológica, sobretudo na área da inteligência artificial, que tem vivenciado um crescimento em solo goiano.

“Goiás vive um momento de ascensão, com áreas em crescimento econômico associadas à inovação, como as Agritechs e a bioeconomia. Temos ainda muito a oferecer na área de saúde, construção civil, moda e, claro, na inteligência artificial”, disse o profissional.

Já Stanley Gomes, chefe da Seção Comercial da Embaixada no Brasil, destacou as similaridades entre o “País do Futebol” e o Canadá, comparando a região de Edmonton com Goiás, o que poderia aproximar os negócios e afastar medos que podem “se tornar problemas”.

Ponto também relembrado por Rubens Filet, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), que enfatizou a importância do crescimento da economia e dos empresários goianos, pontuando que serão realizados novos acordos em breve.

“Na Ficomex, em agosto, eles estarão conosco no Centro de Convenções em Goiânia e poderemos avançar ainda mais nas tratativas, apresentando empresários dos dois locais e colocando-os para fazerem negócios. Esse é o nosso objetivo”, finalizou.