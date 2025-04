Todo brasileiro que gosta de tomar cerveja precisa saber disso

Especialistas alertam sobre o que realmente acontece no seu corpo e no seu bolso com o consumo regular de cerveja

Isabella Valverde - 19 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de cerveja. (Foto: Reprodução/Pexels)

O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo — e isso não é nenhuma surpresa.

Do churrasco no fim de semana ao happy hour com os colegas, a bebida é parte da cultura nacional.

No entanto, novas informações que envolvem saúde, economia e até política devem acender o sinal de alerta entre os amantes da “gelada”.

A cerveja pode custar mais do que você imagina

O primeiro ponto que chama atenção é o impacto no bolso. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), os preços da bebida aumentaram cerca de 15% nos últimos 12 meses, puxados pelo custo do malte, energia e logística.

E a tendência é de novos reajustes com a possível reforma tributária que deve incluir mudanças no IPI e ICMS do setor de bebidas alcoólicas.

Se você é daqueles que “só toma uma no fim do expediente”, pode estar gastando mais de R$ 200 por mês sem nem perceber — um valor que, acumulado, ultrapassa R$ 2.500 por ano.

Mas o maior impacto pode estar no seu fígado

Do ponto de vista da saúde, os riscos também são sérios. Estudos da OMS indicam que o consumo regular de álcool, mesmo em pequenas quantidades, aumenta o risco de doenças hepáticas, problemas cardíacos e certos tipos de câncer.

E o mito da “cervejinha que faz bem” já foi desmentido: não existe dose segura de álcool para o organismo, segundo os últimos levantamentos científicos.

Além disso, o consumo frequente pode afetar a qualidade do sono, o desempenho cognitivo e até acelerar o envelhecimento celular.

E se a sua cerveja for ‘falsificada’?

Um terceiro ponto que poucos se dão conta: o mercado clandestino de bebidas alcoólicas no Brasil tem crescido — e isso inclui a cerveja.

Em 2023, a Receita Federal identificou diversos casos de cervejas falsificadas ou armazenadas de forma irregular.

O consumo desses produtos pode causar intoxicações graves, já que o controle de qualidade é inexistente.

O alerta serve, principalmente, para quem compra bebidas em promoções muito abaixo do mercado ou em estabelecimentos duvidosos.

Consumir com consciência é o caminho

Gostar de cerveja não precisa ser um problema — desde que o consumo seja moderado, responsável e consciente.

Ficar atento aos preços, à procedência e à frequência com que se consome a bebida pode fazer toda a diferença no longo prazo — para sua saúde, seu bolso e sua segurança.

Como dizem os especialistas: a cerveja é boa, desde que não vire rotina.

