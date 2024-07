Homem se emociona ao receber transplante de rim em hospital de Goiânia: “maior alegria do mundo”

Ele também se tornou o milésimo paciente a passar por transplante de órgãos em Goiás

Davi Galvão - 07 de julho de 2024

Antônio Batista de Freitas foi o milésimo paciente a passar por um transplante de órgãos no HGG. (Foto: Divulgação)

Após seis meses de angústia e esperança na fila de espera, a vida de Antônio Batista de Freitas, de 59 anos, ganhou um novo capítulo. Nesta última semana, ele se tornou o milésimo paciente a receber um transplante de órgão em Goiás.

O feito, realizado no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), através do Sistema Único de Saúde (SUS), representa um importante passo na luta contra as doenças que afetam milhares de pessoas.

“Quando recebi a ligação dizendo que tinha um rim para mim, achei que era um trote. Nesse momento, senti a maior alegria do mundo. Agora estou me recuperando, com a certeza de que vai continuar dando tudo certo”, contou Antônio.

Na lista dos transplantes de órgãos já realizados no hospital, estão 940 de rim, 56 de fígado, 3 de medula óssea e 1 de pâncreas.

Importante reforçar que, no Brasil, a doação de órgãos e tecidos só é realizada com a autorização da família do doador falecido.

Para garantir que o desejo da doação seja cumprido, o mais importante é comunicar a decisão à família..