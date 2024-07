Idosos de Goiás podem viajar de graça para outros estados; saiba como

Interessados devem portar passaporte da pessoa idosa e ter renda familiar de até 3 salários mínimos

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2024

Passaporte da Pessoa Idosa. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

Os moradores de diferentes partes de Goiás e que tenham idade superior a 60 anos podem ter direito a viajar para outras cidades de forma totalmente gratuita.

De acordo com o Governo de Goiás, pessoas com essa faixa etária e que possuam renda familiar de até três salários-mínimos têm a chance de realizarem até 04 viagens intermunicipais por mês.

Para fazê-las, os interessados devem portar o Passaporte da Pessoa Idosa – que consiste em um instrumento de acesso à garantia da gratuidade.

Em Goiânia e na região metropolitana, o documento pode ser retirado na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), na Praça Cívica.

Já para os moradores do interior do estado, o passaporte pode ser solicitado na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

É necessário apresentar documentos como cópias da identidade, CPF, comprovante de residência (máximo 90 dias) e comprovante de renda.

Vale destacar que a retirada do bilhete deve ser feita até cinco horas antes, para viagens de até 500 km, e até 12 horas antes para viagens acima de 500 km.