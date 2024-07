Vendedora tem infeliz surpresa e passa momentos de terror ao atender cliente sem noção

Jovem saiu do local assim que pôde e acionou a Polícia Militar para pedir socorro

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2024

Homem é preso após seguir mulher apenas de cueca. (Foto: Reprodução)

Momento de terror. Esse foi o sentimento e cenário vivido por uma vendedora, de 26 anos, que, durante a entrega de uma lente de contato, foi perseguida por um cliente, de 28 anos, que trajava apenas uma cueca. O caso aconteceu na tarde de sábado (06), em Catalão.

O início de tudo teria sido no momento em que a profissional, que comercializa o produto, se deslocou até a residência do suspeito para vender o item.

Ao chegar em casa, ela foi surpreendida com o aparecimento do homem, que trajava apenas uma cueca – fato esse que já gerou receio na vítima.

Na sequência, ele pediu para que a jovem entrasse na residência, alegando que os cachorros dele poderiam sair para rua, o que foi acatado pela vendedora.

Já no interior da propriedade, ele então foi até o quarto, trocou a cueca e retornou para o ambiente em que a vítima estava.

Com o pênis ereto e apenas com as roupas íntimas, ele começou a andar na direção da jovem, que se afastou dele e ainda deu uma volta na mesa.

Não o bastante, o suspeito ainda teria pedido para que ela esperasse ele tomar banho, mas foi respondido pela vendedora de que a mesma tinha que ir embora, pois havia outros clientes para atender.

A vítima deixou o local no momento em que ele afirmou que iria pegar o cartão para pagar as lentes e, posteriormente, teria recebido uma mensagem do suspeito pedindo para que ela voltasse.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu na residência do suposto autor. Ele foi conduzido pelos militares até uma delegacia da Polícia Civil (PC) e poderá responder por importunação sexual.