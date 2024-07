Bandidos invadem agência do Banco do Brasil em Corumbá de Goiás

Suspeitos conseguiram abrir um cofre e levar os itens que estavam lá dentro

Thiago Alonso - 08 de julho de 2024

Crime ocorreu em uma agência do Banco do Brasil, em Corumbá de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de um grupo de criminosos durante a madrugada desta segunda-feira (08), em Corumbá de Goiás, no Leste do estado.

A ação foi captada por volta de 01h43 pelo sistema de segurança da unidade bancária. No entanto, as imagens não estavam sendo recebidas.

Assim, foi solicitado o apoio da Polícia Militar (PM), que se encarregou de fazer uma vistoria externa, a fim de identificar uma possível invasão. Apesar disso, não foi encontrado nada, e os agentes se retiraram do local.

Contudo, cerca de duas horas depois, uma nova solicitação foi efetuada. Ao retornarem para a agência, os militares se depararam com cacos de vidro na parte interna da instituição.

Dessa forma, foi acionado o gerente da unidade, que abriu a porta, permitindo uma nova inspeção, desta vez mais detalhada.

Lá, os policiais encontraram uma janela dos fundos milimetricamente destruída, possivelmente com o uso de equipamentos profissionais.

Logo, foram iniciadas buscas dentro da unidade, constatando que um cofre foi arrombado, e duas armas de fogo, junto com as munições, foram subtraídas. Apesar disso, não foram furtadas quantias em dinheiro.

Também foi constatado que os suspeitos teriam cortado a transmissão de uma antena do local, o que teria provocado no não recebimento das imagens internas.

Agora, a Polícia Civil (PC) realizará as devidas investigações sobre o crime.