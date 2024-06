Homem faz escarcéu em agência bancária da Grande Goiânia após não conseguir o que queria: “atira em mim”

Suspeito teria intimidado funcionários e até ameaçado quebrar objetos do estabelecimento

Thiago Alonso - 08 de junho de 2024

Segurança tentou conter o homem, que se alterou. (Foto: Reprodução/Parque Amazônia Notícias)

Funcionários e clientes de uma agência bancária, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, presenciaram uma verdadeira cena de confusão, nesta sexta-feira (07), após um homem, bastante alterado, maltratar e intimidar funcionários do estabelecimento.

Em um vídeo divulgado pelo perfil Parque Amazônia Notícias (@parqueamazonia.noticias) no Instagram, é possível ver o indivíduo gritando com um segurança do local.

No registro, ele chega a desafiar o profissional. “Eu agredi alguém por acaso? Atira em mim então, atira nas costas, atira”, debochou.

Conforme pessoas que presenciaram a situação, o homem foi ao local para realizar o cancelamento de uma capitalização de seguros. No entanto, ele teria sido informado que só poderia realizar a ação por telefone ou em uma agência específica na qual possui cadastro.

Dessa forma, o suspeito teria se enfurecido, ofendendo o gerente da agência e até mesmo ameaçando quebrar objetos do local, sendo interrompido pelo segurança, que, por sua vez, tentou conter o indivíduo.