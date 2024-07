Erros simples que a maioria das pessoas comete sem perceber ao jogar na loteria

Ações podem fazer com que vcoê perca o grande prêmio

Gabriella Pinheiro - 08 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Sorteio Caixa)

Na hora de jogar na loteria, boa parte das pessoas costumam achar que apenas fazer o jogo já basta, mas se esquecem de que a singela prática requer conhecimento.

Isso porque muita gente acaba cometendo erros sem perceber, diminuindo assim as chances de ganhar o prêmio. Quer saber quais são? Leia até o final e descubra!

1. Jogar com frequência

Um dos erros simples é jogar com uma certa frequência. Mesmo sendo um jogo divertido, é importante dosar a frequência com que se faz as apostas para não viciar e perder dinheiro.

2. Escolher número com base em superstições

Outra dica diz respeito aos números. Isso porque muitas pessoas escolhem números da loteria com base em datas importantes, como aniversários, ou com base em superstição.

Embora pareça divertido, isso pode impactar no resultado final.

3. Não pesquisar os resultados anteriores

Após o jogo, sempre verifique os números vencedores para que a sua chance de vitória aumente no próximo sorteio aumente.

4. Não estabelecer um orçamento para jogo

Se não quer gastar execessivamente, é importante estabelecer um orçamento para seus jogos no intuito de não exceder uma certa quantia. Isso conseguirá evitar alguns problemas financeiros no futuro.

5. Jogar sozinho

Jogar na loteria com amigos, familiares ou colegas de trabalho pode ser uma boa ideia. Ao formar um grupo, os jogadores podem aumentar suas chances de ganhar o grande prêmio e, de quebra, poderão compartilhar os custos das apostas. Então, fica a dica!

6. Jogar fora o bilhete da aposta anterior

Por fim, jamais jogue fora os seus bilhetes. Muitos jogadores esquecem de verificar seus bilhetes das partidas anteriores. Além de impactar no resultado do próximo sorteio, isso pode resultar na perda de um prêmio valioso.

