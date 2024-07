Mulher é esfaqueada no coração após companheiro descobrir que havia sido “corno”

Vítima foi surpreendida com uma facada nas costas quando chegava em casa, sendo golpeada novamente até a morte

Thiago Alonso - 08 de julho de 2024

Vítima foi esfaqueada pelo companheiro. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 50 anos, morreu após ser esfaqueada no coração pelo próprio companheiro, de 57 anos, no final da noite deste domingo (07), no Residencial Nossa Senhora Auxiliadora, região leste de Goiânia.

Na ocasião, o casal estaria em uma distribuidora, quando a vítima teria dito ao suspeito que ele havia sido “corno”, o que o deixou enfurecido.

Assim, ele teria retornado para casa, onde ficou esperando a companheira retornar às escondidas.

Ao chegar na residência, a mulher foi surpreendida com uma facada nas costas, caindo no chão em seguida, momento em que o suposto autor teria desferido mais um golpe, desta vez no coração.

Dessa forma, ao notar que ela havia morrido, o homem fugiu do local, se escondendo em um acampamento, no Setor Vera Cruz 2, ainda nas proximidades.

Contudo, ao chegar ao local do crime, a Polícia Militar (PM) abordou o irmão do suspeito, que relatou que o irmão havia mandado um áudio confessando a autoria do assassinato.

Assim, os militares se dirigiram ao esconderijo, onde o suposto autor admitiu o esfaqueamento, explicando que foi motivado por ciúmes. Logo, ele foi preso em flagrante e conduzido para uma delegacia.

O corpo da vítima, por sua vez, foi periciado pela Polícia Técnico-Científica, sendo retirado posteriormente pelo Instituto Médico Legal (IML).

Agora, o caso ficará a cargo das autoridades competentes, que devem realizar as devidas investigações cabíveis.