“Não irei recuar”, diz Humberto Teófilo sobre pré-candidatura a prefeito de Goiânia

Ex-deputado estadual criticou atitude tomada por Sandro Mabel e disse que empresário está 'atropelando sistema democrático'

Pedro Hara - 08 de julho de 2024

Sandro Mabel e Humberto Teófilo vivem impasse por causa do DC. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do Democracia Cristã (DC) à Prefeitura de Goiânia, Humberto Teófilo afirmou à Rápidas que não irá recuar do projeto político para o Paço Municipal.

A reação ocorre após Sandro Mabel (UB) anunciar um evento para selar o apoio do DC, na noite desta segunda-feira (08), na capital. No entanto, o delegado afirma que o martelo só será batido durante a convenção partidária marcada para o mês de agosto.

“Não irei recuar. Vou continuar minhas visitas, visitando instituições, as pessoas e apresentando minhas propostas. Mantendo a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia até as convenções no início de agosto”, afirmou.

Segundo Teófilo, Mabel busca forçar um apoio e atropelando o sistema democrático dentro do partido.

“Infelizmente, o que a gente percebe é que o próprio pré-candidato Sandro Mabel procura atropelar um sistema democrático [de escolha]”, afirmou Teófilo.

De acordo com o delegado, há um acordo com o presidente estadual do DC, Alexandre Magalhães, segundo o qual o partido o apoiará caso ele alcance 10% nas pesquisas de intenção de voto.

“Conversei com o presidente Alexandre Magalhães na sexta-feira (05). Ele reafirmou que, atingindo os 10% nas pesquisas, nós iremos rever a situação, e existe uma grande possibilidade de minha candidatura à Prefeitura de Goiânia”, revelou o delegado.