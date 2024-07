Homem que assassinou goiana nos EUA é encontrado morto no México

Vítima, que trabalhava como diarista, foi morta com facada no pescoço

Isabella Valverde - 09 de julho de 2024

José Raúl Mulino era o principal suspeito do assassinato da diarista. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo do motorista de aplicativo Edirlei Ramos Tofoli, de 43 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (09), dentro de um veículo em Tijuana, no México.

A informação foi confirmada pelas autoridades norte-americanas à família da goiana Elidênia Jorge da Silva. Edirlei era o principal suspeito de ter matado a facadas a diarista, de 49 anos, na residência onde ambos viviam.

O crime ocorreu na última sexta-feira (05), em Richmond. Segundo familiares, Elidênia e Edirlei moravam juntos há pelo menos dois anos.

O corpo do motorista foi encontrado com um ferimento no crânio, aparentemente causado por um disparo de arma de fogo.

Uma pistola também foi encontrada na mão do suspeito, sugerindo a possibilidade de suicídio.

Os familiares de Elidênia souberam desde cedo que o corpo encontrado poderia ser o de Edirlei. No entanto, a confirmação oficial veio apenas no fim da tarde desta terça-feira (09).

As autoridades investigam qual pode ter sido a motivação para o feminicídio. O casal tinha uma relação complicada, com histórico de violência doméstica.

Também conhecida como Dênia, a diarista era oriunda de Morrinhos. Ela estava no país em busca de melhores condições de vida.