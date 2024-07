Imagens mostram agência do Banco do Brasil após invasão de bandidos

Crime ocorreu em Corumbá de Goiás. Polícia Civil está investigando

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2024

Agência do Banco do Brasil destruída, em Corumbá. (Foto: Reprodução)

Após criminosos invadirem uma agência do Banco do Brasil, em Corumbá de Goiás, na região Leste do estado, imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou o cenário deixado pelos suspeitos.

Em vídeo obtido pelo Portal 6, é possível ver, logo na entrada da instituição financeira, uma porta destruída pelos supostos autores e diversos estilhaços pela superfície.

Logo na sequência, na gravação, é mostrado diferentes cômodos da unidade, com móveis fora do lugar. Em um deles, aparece uma janela dos fundos danificada, com as grades retiradas, além de cofres arrombados.

Toda a situação teria ocorrido por volta das 01h43, quando o sistema de segurança da unidade bancária parou de receber as imagens do interior do local

Por isso, a Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o ambiente para realização de uma vistoria externa, no intuito de identificar uma possível invasão. No entanto, nada foi encontrado e as autoridades se retiraram do espaço.

Duas horas depois, uma nova solicitação foi feita, o que fez com que os militares retornassem e encontrassem o cenário de destruição deixado pelos suspeitos. O gerente da unidade foi acionado e abriu o local para uma nova inspeção.

Além dos cofres, também foram encontradas duas armas de fogo, junto com as munições, que foram apreendidas. Apesar dos danos, nenhum valor foi levado pelos suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).