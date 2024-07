Vinicius Jr pede desculpa por ausência em jogo contra o Uruguai

Seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis após empate sem gols com o Uruguai no tempo regulamentar

Folhapress - 09 de julho de 2024

(Foto: Captura/ GE)

Vinicius Jr se manifestou sobre a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América e pediu desculpas por desfalcar o time de Dorival Jr na partida contra o Uruguai. O atacante cumpriu suspensão após receber dois cartões amarelos na primeira fase.

Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Vinicius Jr, em postagem no Instagram

Vini afirmou que é “hora de refletir e saber lidar com a derrota”. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis após empate sem gols com o Uruguai no tempo regulamentar.

O jogador destacou que sua trajetória pela seleção “está só começando” e confia que “nós voltaremos ao topo”. O Brasil agora volta o foco para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção é a sexta colocada e venceu apenas duas partidas.

Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. Nós voltaremos ao topo! Eu amo vocês e vamos juntos! Vinicius Jr