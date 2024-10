6 segredos que os caixas de supermercado não querem que os clientes descubram

Eles não querem que você saiba, mas nós descobrimos algumas fofocas e trouxemos segredos dos bastidores para você

Magno Oliver - 22 de outubro de 2024

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Existem alguns segredos que os caixas de supermercado guardam a sete chaves e os clientes sequer imaginam.

Assim, há uma série de truques e estratégias escondidas por debaixo dos panos, desconhecidos pela maioria dos consumidores.

Quem administra um supermercado precisa ajustar várias estratégias e práticas para conseguir vender seus produtos e aumentar a clientela. Pensando nisso, fomos atrás de alguns bastidores que os funcionários de supermercado guardam e que os clientes jamais imaginariam. Confira a seguir:

6 segredos que os caixas de supermercado não querem que os clientes descubram

1. Os funcionários recebem um treinamento para serem simpáticos

Lidar com grande quantidade de pessoas em um ambiente de alta pressão exige uma simpatia que só mesmo com treinamento. Por isso, muitos supermercados investem em treinamentos específicos de atendimento para seus caixas lidarem da melhor forma com os clientes.

2. Os patrões descontam do salário dos caixas o troco “a mais” que às vezes acontece

Sabe aquele troco que veio a mais na sua compra e você não devolveu? Dependendo da quantia de um troco “a mais” que o caixa passou sem perceber, é o funcionário quem vai pagar pelo erro. Portanto, nada de bancar o espertinho e devolva a quantidade a mais que receber.

3. Eles possuem metas a serem batidas

Muita gente não sabe, mas alguns supermercados trabalham com metas específicas que os caixas precisam bater. Dependendo do estabelecimento, as metas podem ser de cadastro de CPFs nas notas fiscais, venda de produtos promocionais ou mesmo um incentivo à compra de sacolas reutilizáveis.

4. Produtos de alto valor ficam bem próximos ao caixa

Quando nos dirigimos ao caixa, existe um corredor que expõe produtos para tentar ganhar o cliente. Assim, produtos de alto valor, como bebidas alcoólicas, cigarros, cosméticos e até eletrônicos estão posicionados estrategicamente para venda e também minimizar os riscos de furtos.

5. Prateleiras mais baixas para crianças e mais altas para adultos

Os caixas têm uma visão privilegiada das compras recorrentes dos clientes habituais, conhecendo suas preferências, hábitos de consumo e até mesmo suas rotinas. A maioria do público é composta por famílias, então nas prateleiras vão produtos para crianças na parte de baixo e para os adultos nos compartimentos de cima.

6. Os supermercados implementam o sistema de compensação nas promoções

Por fim, as promoções são pensadas estrategicamente para os clientes. O que muitos não sabem é que quando um produto está com um grande desconto ofertado, outros itens complementares acabam ficando com preços mais altos.

