Onde assistir Vila Nova x Coritiba pela Série B neste sábado (19)

Equipes vêm embaladas após vitórias na última rodada

Augusto Araújo - 18 de outubro de 2024

Vila Nova e Coritiba se enfrentam neste sábado (19), pela Série B. (Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova/ Thiago Silvério / Coritiba)

Depois de uma ótima vitória na última partida, o Vila Nova vem com os ânimos renovados para enfrentar o Coritiba neste sábado (19), em partida válida pela 32ª rodada da Série B.

A bola vai rolar no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário, a partir das 16h. Antônio Dib Moraes de Sousa vai comandar a equipe de arbitragem.

O Tigrão superou o Goiás no último domingo (13), jogando na casa do principal rival. Alesson, de pênalti, marcou o tento que garantiu o 1 a 0 para os visitantes.

Assim, o Colorado subiu para a 5ª posição do campeonato e segue vivíssimo na disputa pelo acesso à Série A de 2025. Isso porque está a apenas 01 ponto do Mirassol, que ocupa o 4º lugar do torneio, com 50 pontos.

O Coxa também vem embalado para o confronto. No duelo mais recente, contra o Amazonas, a equipe venceu por 3 a 1, jogando em casa. Matheus Frizzo, duas vezes e Alef Manga fizeram os gols do Coritiba, enquanto Cauan Barros descontou para os visitantes.

Com isso, o time chegou à 9º colocação da Série B, com 44 pontos. Apesar de estar distante do Z-4, os paranaenses ainda sonham com a promoção à primeira divisão.

Os canais Sportv transmitem o jogo ao vivo, por meio da TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções da partida em tempo real.