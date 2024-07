Bolo de latinha de milho não vai farinha de trigo e fica super leve

Receita ganha um toque todo especial por ser preparada com medidas da lata e o gostinho de milho. O resultado fica surpreendente

Magno Oliver - 10 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @mmreceitasbr)

Seja no café da manhã, no pós almoço, no lanche da tarde ou mesmo depois do jantar, o bolo é um prato queridinho nas refeições de muitas pessoas.

Assim, quanto mais recheado, saudável, de massa sequinha e rápida de se fazer, mais as pessoas se interessam e querem provar essa delícia da gastronomia.

Dessa forma, uma receita diferenciada de bolo com um sabor diferente de milho atendeu aos requisitos acima e viralizou nas redes sociais. E detalhe, ele foi feito usando latinha de milho!

O perfil no Instagram @mmreceitasbr trouxe uma receita fofinha, barata e deliciosa de bolinho de milho que deixou os seguidores com água na boca.

Então, prepare o papel e a caneta para registrar os ingredientes e veja o passo a passo da receita que preparamos para você.

Ingredientes

– 1 lata de milho (sem a água);

– ½ lata de óleo;

– 1 lata de açúcar;

– 1 lata de fubá;

– 1 lata de leite;

– 3 ovos;

– 1 colher de sopa de fermento em pó.

Modo de preparo do bolo de latinha:

Pegue o liquidificador e coloque o milho, os ovos, o óleo, o açúcar, o fubá, o leite e bata por uns 4 minutos. Depois disso, acrescente o fermento em pó e já desligue o liquidificador.

Em seguida, coloque a massa em uma forma untada com margarina e fubá e leve ao forno pré-aquecido à 190 °C, de 40 a 45 minutos. Não esqueça de fazer o teste do palito de dente na massa para checar se ela ficou sequinha.

Confira o vídeo completo da delicosa receita

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Marcelino | MM Receitas (@mmreceitasbr)

