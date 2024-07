O truque para fazer churrasco sem fumaça e sem bagunça em casa

Truque dado por especialista bombou nas redes sociais e vai te dar uma luz no fim do túnel

Magno Oliver - 11 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Dikadicas)

O churrasco é uma tradição que une boa comida, familiares e amigos em torno da churrasqueira. Mas, para garantir o sucesso dessa festa gastronômica, alguns detalhes são importantes de se observar.

Assim, já reparou que um churrasco gera muita fumaça e causa um incômodo que pode prejudicar a nossa saúde?

Dessa forma, um churrasqueiro especialista no assunto trouxe um truque que bombou na internet e vai te dar uma luz no fim do túnel para acabar de vez com a fumaça do carvão.

O truque para fazer churrasco sem fumaça e sem bagunça em casa

Churrasco é bom, mas ser o churrasqueiro da vez exige um trabalho que muita gente não está disposta a encarar, não é mesmo? Ainda mais porque o operador lida com uma dor de cabeça chamada fumaça em excesso.

Trazendo uma ajuda a quem pilota a churrasqueira, o Instagram @dikadicas bombou nas redes sociais com um truque que te ajuda a ficar longe da fumaça do carvão.

Com apenas três ingredientes, a publicação mostra que é possível, sim, dar fim à fumaça que tanto chateia os convidados.

Ingredientes necessários:

– 1 latinha de refrigerante cortada ao meio;

– 4 colheres de açúcar cristal;

– Álcool 70 ou 45;

– 4 folhas de papel higiênico.

Como fazer o truque:

O primeiro passo é pegar a latinha de refrigerante cortada e adicionar o açúcar e o álcool dentro dela. Em seguida, leve até a churrasqueira.

Depois, coloque algumas toras de carvão em volta da latinha, enrole as folhas de papel higiênico e coloque fogo no centro dela.

Em questão de segundos você percebe a mágica acontecendo e já pode notar que a fumaça desaparece.

Confira o vídeo completo do truque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por dikadicas – dicas para o dia a dia (@dikadicas)

