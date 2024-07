Totalmente gratuitos, cursos de especialização estão com inscrições abertas

Candidaturas podem ser feitas de forma online e são válidas para o mês de julho

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/MCTIC/Agência Brasil)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com as inscrições abertas para cursos de especialização totalmente gratuitos para profissionais com ensino superior completo.

No total, foram abertos 3 editais com vigência no mês de julho, para qualificação e Pós-Graduação na modalidade de ensino à distância (EAD) para aqueles que tenham formação devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Um deles, oferece 300 vagas para o curso de Especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência, com polos em todo o Brasil.

As candidaturas podem ser feitas exclusivamente online, por meio do site da instituição, e vão até o dia 12 de julho. Somente as primeiras 400 pessoas com inscrição completa poderão participar.

Já outro edital oferece 450 vagas para os cursos de Especialização em Gestão Pública e Gestão Pública Municipal (sendo este totalmente virtual), também EAD, mas com oportunidades para polos de atendimento somente no estado.

Assim como o outro, a inscrição também pode ser realizada no site da instituição e vai até o dia 11 de julho. Não será cobrado taxa para a candidatura dessa.

Por fim, outro edital com as inscrições abertas também divulgado pela UFSCar é para o curso de Pós-Graduação e Especialização em Mídias na Educação, oferecido em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

São ofertadas 300 vagas, destinadas para 10 polos de apoio presencial espalhados pelo estado.

Nesse caso, as inscrições podem ser feitas preenchendo um formulário online, disponibilizado no próprio edital, até o dia 11 de julho. O valor da taxa é de R$ 50.

Leia também:

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

6 coisas que muitos trabalhadores fazem e não sabem que podem dar justa causa

6 profissões que pagam mais de R$ 5 mil e não tem tanta concorrência

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!