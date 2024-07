Uma pessoa com uma conexão única vai chegar na vida dos 3 signos

Mudanças astrologicas deste cenário podem favorecer o início de um romance intenso para os sortudos

Gabriella Licia - 12 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Há alguns signos que estão com sorte para encontrar um amor duradouro, sólido e fiel em breve. Por isso, devem abrir seus corações para um novo começo e iniciar o segundo semestre de 2024 com entusiasmo.

De fato, os últimos tempos não foram muito favoráveis no campo amoroso para alguns signos solteiros do zodíaco, mas essa fase de azar e decepção terminará em breve.

Isso porque o trânsito de Vênus, que iniciou agora a estadia em Leão, poderá facilitar esse processo e trazer leveza para vários signos.

Se você está curioso para saber quais serão os signos afortunados com essa bênção, confira a lista abaixo. Se seu Sol, ascendente ou Vênus estiverem na lista, fique atento, pois coisas boas estão a caminho. Veja só!

Uma pessoa com uma conexão única vai chegar na vida dos 3 signos:

1. Câncer

Os cancerianos podem experimentar um golpe final de sorte no final deste mês, com o Sol ainda influenciando seu signo. A sorte no amor será especialmente forte, e esses nativos podem se surpreender com uma mudança significativa.

É conhecido que essas pessoas valorizam relacionamentos intensos e apaixonantes. Desta vez, será possível realizar esse sonho. Não tenham medo de recomeçar, pois isso pode ser extremamente positivo.

2. Leão

Os leoninos também estão na lista dos signos que encontrarão a paz de um amor tranquilo em breve. Essa pessoa está por perto e tem tentado conquistá-los todos os dias, principalmente agora com Mercúrio e Vênus em Leão.

Não deixe que o passado traumático te impeça. A sensualidade está em alta durante essa passagem de Vênus pelo signo. Aproveite para viver momentos incríveis.

3. Aquário

Os aquarianos, por sua vez, são mais instáveis emocionalmente, e a ideia de um amor para a vida toda pode até assustá-los. Mas não há motivo para preocupação. Essa pessoa não chegará com a intenção de prendê-los ou impor regras.

Pelo contrário, a companhia será tão leve e agradável que eles não vão querer sair dessa relação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!