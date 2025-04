Truque simples e eficaz para fazer batatas fritas crocantes na Air Fryer

Esse truque, embora simples, vai deixar suas batatas deliciosas e sequinhas

Ruan Monyel - 24 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Angela Drulla)

A Air Fryer revolucionou a forma de preparar diversos alimentos, incluindo as famosas batatas fritas, oferecendo uma alternativa mais saudável sem abrir mão do sabor.

No entanto, muitos ainda enfrentam o desafio de conseguir fazer o preparo realmente crocante usando esse eletrodoméstico.

Mas felizmente, existe um truque simples que vai deixar suas batatas deliciosas e sequinhas quando feitas na Air Fryer: o uso da água quente.

O segredo para obter fritas crocantes, mesmo quando feitas na fritadeira a ar, está em remover o excesso de amido presente nas batatas cruas.

O amido é responsável por deixar as batatas mais úmidas e molengas, o que dificulta a formação daquela casquinha crocante tão desejada.

Ao mergulhar as batatas cortadas em água quente por cerca de 10 a 15 minutos, você ajuda a eliminar parte desse amido, resultando em uma textura mais sequinha e dourada.

Após o molho em água quente, é fundamental secar bem as batatas com um pano limpo ou papel toalha, pois isso garante que não haja umidade excessiva durante o preparo.

Em seguida, tempere as batatas a gosto, utilizando azeite, sal e especiarias de sua preferência, e então, pré-aqueça a Air Fryer a 200°C e as coloque no cesto.

Cozinhe por aproximadamente 15 a 20 minutos no equipamento, mexendo na metade do tempo para garantir uma crocância uniforme.

Esse método simples não apenas melhora a textura das fritas, mas também proporciona um resultado mais próximo do preparo tradicional, porém, com menos gordura.

Com essa dica, suas batatas fritas na Air Fryer ficarão crocantes por fora e macias por dentro, agradando a todos os paladares.

