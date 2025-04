Quem mora de aluguel deve saber dessa lei que está em vigor na ponta da língua

A legislação trata dos direitos e deveres tanto do inquilino quanto do proprietário

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Jakub Zerdzicki)

Se você mora de aluguel, precisa conhecer uma lei que pode mudar completamente sua forma de negociar. E mais: ela já está em vigor.

Em tempos de instabilidade econômica, saber os seus direitos e entender o que influencia os preços do aluguel é essencial.

Afinal, com um pouco de informação e estratégia, é possível evitar abusos e negociar com mais segurança.

Para começar, a Lei do Inquilinato (nº 8.245/1991) é a principal norma que regula os contratos de aluguel no Brasil.

Ela trata dos direitos e deveres tanto do inquilino quanto do proprietário.

Além disso, define como devem funcionar os reajustes, garantias, prazos e muito mais.

Portanto, se você já aluga ou pretende alugar, é fundamental conhecer esses detalhes.

A lei vale para imóveis urbanos, residenciais, comerciais e por temporada — mas não se aplica a imóveis rurais, apart-hotéis, garagens autônomas ou leasing.

Outra recomendação essencial é que o contrato seja feito por escrito, com todas as informações bem definidas: valor do aluguel, forma de pagamento, índice de reajuste, obrigações de cada parte e tipo de garantia.

E a economia, o que tem a ver com isso?

Agora vamos ao ponto que pesa no bolso: a economia.

Quando o país enfrenta uma crise ou a inflação dispara, muitos inquilinos ganham margem para negociar melhores condições.

Isso acontece porque, diante das dificuldades financeiras, os proprietários ficam mais dispostos a rever valores para não perder o inquilino.

No entanto, o contrário também acontece. Em regiões muito valorizadas, onde a procura por imóveis é alta, a chance de negociação diminui.

Ou seja, tudo depende do momento econômico e do comportamento do mercado local.

Localização: um fator que muda tudo

Além da economia, outro ponto essencial é a localização do imóvel. Imóveis bem localizados — perto de transporte público, comércio, escolas e hospitais — costumam ter aluguel mais caro.

Isso porque oferecem praticidade, segurança e mais qualidade de vida.

Por outro lado, imóveis em regiões com pouca infraestrutura tendem a ter valores menores.

Nesse caso, há mais espaço para negociação.

Sendo assim, na hora de buscar ou renovar um aluguel, vale observar a região, as facilidades que ela oferece e como isso impacta o preço.

Estratégias que funcionam na hora de negociar

Agora que você já entende o cenário, vamos ao que realmente interessa: como negociar melhor o aluguel?

Pesquise os preços da região: com dados concretos, você mostra que está bem informado.

Mostre flexibilidade: propor um contrato mais longo pode dar segurança ao proprietário.

Use a situação econômica a seu favor: se a inflação está alta, esse pode ser um argumento forte.

Seja objetivo e claro: explique sua proposta com respeito e clareza, buscando um acordo que funcione para os dois lados.

Portanto, quanto mais preparado você estiver, maiores as chances de conseguir um bom resultado.

O que pode mudar?

Durante a vigência do contrato de aluguel, é possível fazer alterações — desde que ambas as partes concordem.

Isso pode ser feito por meio de um aditamento contratual, que formaliza a mudança.

Entretanto, se não houver acordo e o contrato já tiver três anos ou mais, é possível pedir uma revisão judicial do valor.

Mesmo assim, o ideal é sempre tentar resolver por meio de conversa e negociação direta.

