Bebê de 06 meses morre após ser arremessada durante capotamento na BR-080

Acidente aconteceu durante momento de fortes chuvas

Natália Sezil - 24 de abril de 2025

Carro ficou destruído após o capotamento. (Foto: Reprodução)

Uma bebê, de apenas seis meses de idade, morreu após ser arremessada pelo teto solar do carro durante um capotamento, na BR-080, altura do município de Barro Alto, na manhã desta quinta-feira (24).

O acidente teria acontecido no km 136 da rodovia, por onde a família passava em um momento de fortes chuvas. O veículo teria saído de Santa Terezinha de Goiás rumo a Brasília.

O pai da criança era quem conduzia o veículo. Ao passar por uma curva, ele teria perdido o controle da direção, batido no meio-fio e na canalização, até capotar o carro.

A mãe da criança e um tio também estavam no veículo. A criança estaria em uma cadeirinha no banco de trás.

Todos os ocupantes do carro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O bebê foi encaminhado ao Hospital Municipal de Barro Alto, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

A dinâmica do acidente ainda deve ser investigada pela Polícia Civil (PC), que ficará responsável por apurar se o motorista estava em alta velocidade e se a criança utilizava cinto de segurança no momento do capotamento.

