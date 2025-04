Após quase um mês parada, Feira das Águas voltará a acontecer em Anápolis

Vendas foram suspensas devido a irregularidades na documentação do espaço de comercialização

Paulino Henjengo - 03 de abril de 2025

Feira das águas no Parque Ipiranga (Foto: Reprodução)

Após quase um mês parada, a Feira das Águas deve retornar com as atividades neste sábado (05). A Prefeitura de Anápolis informou que o espaço passaria por um processo de revitalização e que os feirantes precisavam estar legalizados.

A informação foi repassada ao Portal 6 por Elias Toufic Bittar, diretor de Turismo da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização do município.

Segundo ele, a ideia inicial era que a comercialização ocorresse no Parque das Águas, mas a quantidade de vendedores era maior diante de um espaço tão pequeno. Com isso, eles foram realocados no Parque Ipiranga.

Ainda de acordo com o administrador, no novo local houve uma reunião com os vendedores, que se depararam com diversos problemas, como a falta de energia elétrica, segurança, banheiros e outros. No entanto, ele notou um detalhe que poderia levar à paralisação:

“Para o órgão público, a Feira não existia, já que não estava cadastrada e nem possuía os documentos necessários para o funcionamento. Mesmo assim, ela continuou acontecendo até o dia 08 de março”, explicou.

Sendo assim, as melhorias não ocorreram como se esperava porque eles não estavam legalizados junto à Prefeitura. No dia 15 de março, veio a decisão de suspender as atividades.

Lembrando que a suspensão foi necessária para regularizar os documentos de todos. Agora, a previsão é que neste sábado (05) a comercialização volte a ocorrer.

Período pós paralisação

Durante essa fase, os feirantes demonstraram estar preocupados com o efeito colateral financeiro que a decisão causou. Isto porque a maioria deles depende exclusivamente desses negócios para sobreviver.

“Para não ficar sem pagar as contas, a única saída que arrumamos foi ir vender lá na rodoviária. Estamos correndo sérios riscos, já que lá tem muitos usuários de drogas que podem querer fazer algo de errado com a gente a qualquer momento”, explicou uma vendedora.

Em entrevista ao Portal 6, a mulher, que preferiu não se identificar, continuou dizendo que nem todos têm a mesma coragem.

Para manter as contas em dia, estão tentando se reinventar vendendo em lugares de risco. “O tráfico de drogas na rodoviária acontece a olhos nus”, explicou.

Diante disso, alguns vendedores estão expectantes com volta do comercio no local já que muitos ficaram sem saber o que fazer. “Muitos estão sem trabalhar até hoje”, alegou a vendedora.

