Identificado motociclista morto em gravíssimo acidente em Anápolis

Assistente social chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no Heana

Thiago Alonso - 04 de abril de 2025

Eduardo Pitaluga Póvoa tinha 45 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista, de 45 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito nesta quinta-feira (03), no Residencial Itororó, em Anápolis.

Eduardo Pitaluga Póvoa trafegava pela Rua Rodrigo Ageu Simões quando, ao passar pelo entroncamento com a Rua Mardocheu São Diniz, acabou colidindo com um carro que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para longe, sendo que o veículo ficou completamente destruído, espalhando várias partes da carenagem pelo asfalto.

Nesse momento, populares chegaram a tentar socorrer o assistente social, que perdia muito sangue e aparentemente já estava com poucos sinais vitais.

Até que, após algum tempo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao endereço, realizando manobras de salvamento no motociclista, que posteriormente foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

No entanto, a equipe médica não pôde fazer muito, com Eduardo indo a óbito ainda na unidade de saúde após não resistir aos ferimentos.

O motorista do carro, de 87 anos, por sua vez, recebeu atendimento dos profissionais do hospital, mas não sofreu maiores lesões.

O corpo do assistente social ficou sob responsabilidade das autoridades competentes, que realizaram um laudo cadavérico, o qual deve ser anexado ao inquérito do falecimento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!