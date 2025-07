Prefeitura de Anápolis vai inaugurar maior centro odontológico do país, com 24 consultórios e cobertura total de especialidades

Anúncio foi feito por Márcio Corrêa, que detalhou como funcionará a nova unidade

Samuel Leão - 16 de julho de 2025

(Imagem: Ilustração/Daniel Frank/Pexels)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou que irá inaugurar um centro odontológico em Anápolis na próxima semana, onde antes era a Ortoative, e afirmou que a unidade será a maior do país.

A novidade foi revelada durante o programa Manhã 105, da 105.7 FM, nesta quarta-feira (16).

“Será o maior centro de especialidade odontológica não apenas em infraestrutura e espaço físico, mas na capacidade de entrega nas especialidades odontológicas, dentro da ortodontia e periodontia. Serão 24 consultórios odontológicos”, expressou.

Segundo o chefe do Executivo, a clínica ficará situada no bairro Jundiaí, no cruzamento entre a Avenida São Francisco e a Pinheiro Chagas. A expectativa é que sejam incorporadas tecnologias de escaneamento e novas modalidades técnicas, levando assistência odontológica moderna para a rede de saúde.

Na entrevista, Márcio ainda disse que o centro de especialidade odontológica do município havia sido desmontando pela gestão Roberto Naves (Republicanos), relatando ter ido lá conhecer pessoalmente e encontrado uma unidade sem as mínimas condições de trabalho.