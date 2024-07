Últimos dias de inscrições para concurso com salários de até R$ 11 mil em Goiás

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Maria Luiza Valeriano - 17 de julho de 2024

Inscrições vão até o dia 21 de julho (Foto: Divulgação/Agência Gov)

O prazo para se inscrever no concurso público da prefeitura de Teresina de Goiás, no Norte do estado, está prestes a se encerrar. O último dia para se registrar no certame, com 79 vagas de diferentes níveis escolares, será neste domingo (21).

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviço, gari, merendeira, motorista, técnico em enfermagem, digitador, assistente social, cirurgião dentista, médico, psicólogo, entre outros.

Com salários entre R$ 1.412 e R$ 11 mil, a carga horária será de 30 a 40h semanais, a depender da vaga pretendida.

Para participar, é preciso comprovar a escolaridade exigida para desempenhar o cargo, assim como o registro de inscrição no devido conselho de classe, idade acima de 18 anos, entre outros.

Interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 21 de julho por meio do site da Itame, mediante uma taxa de R$ 70 a R$ 110.

Em 1º de setembro, será aplicada uma prova objetiva. Já a prova de títulos e a prova prática serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.