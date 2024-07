Explicado motivo para pouso de emergência dos bombeiros no Rio Araguaia

Aeronave transportava seis tripulantes e seguia em sentido Aragarças

Gabriella Pinheiro - 20 de julho de 2024

Seis militares estavam na aeronave no momento do pouso emergencial (Foto: Reprodução)

Por meio de um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o coronel Washington Luiz Vaz Júnior explicou o motivo que levou o helicóptero da corporação a fazer um pouso de emergência no Rio Araguaia, em Itacaiú, na manhã deste sábado (20).

De acordo com o militar, em decorrência do amplo número de turistas na região durante a alta temporada, a aeronave passava pelo local aos finais de semana para dar suporte.

No entanto, conforme relato do piloto, enquanto seguia em sentido a cidade de Aragarças, que fica na região Noroeste do estado, o veículo acabou perdendo a força, ocasionando o pouso.

O profissional também destaca que nenhum dos seis tripulantes que estavam no helicóptero ficaram feridos e que, no momento, eles estão sendo orientados por médicos para garantir o bem estar de cada um.

“Graças a Deus os seis tripulantes que estavam na aeronave estão bem. Só estão passando por uma orientação médica, mas graças a Deus apenas perca material”, diz.