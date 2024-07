Atenção professores: vagas abertas com até 6,3 mil de salário em Goiás

Inscrições podem ser feitas online e têm taxa de R$ 40

Thiago Alonso - 21 de julho de 2024

Imagem mostra alunos sentados em cadeiras dentro da sala de aula (Foto: Arquivo/EBC)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) anunciou um novo processo seletivo para preencher vagas do cargo de professor substituto, com salários que variam de R$ 3.668,57 a R$ 6.356,02.

As oportunidades são destinadas exclusivamente a profissionais de nível superior, com formações nas áreas de Sociologia, Educação Física, Engenharia de Controle e Automação/Elétrica.

Além da graduação, atributos como aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado também serão considerados na avaliação.

As vagas são direcionadas aos municípios de Senador Canedo e Cidade de Goiás, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de seleções do IFG, entre os dias 22 de julho e 05 de agosto, para as oportunidades de educação física; e de 15 a 28 de julho, para as demais. É necessário pagar uma taxa de R$ 40.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e, posteriormente, será aplicada uma prova com teste de desempenho didático, realizada nos dias 07 e 20 de agosto, respectivamente.

Para mais informações, confira os editais um e dois.