Procon Goiás divulga edital para concurso com salários de quase R$ 7,5 mil

Algumas funções também incluem o benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 500

Davi Galvão - 03 de abril de 2025

Exame sendo realizado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Governo de Goiás publicou, nesta quarta-feira (2), o edital do Processo Seletivo que visa a contratação temporária de 19 profissionais para atuarem no Procon Goiás, com salários de mais de R$ 7 mil.

As oportunidades abrangem os cargos de Analista de Cálculo – Júnior, Assessor Jurídico – Júnior, Assessor Jurídico – Pleno, Assessor Jurídico – Sênior e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área III.

Os contratos terão duração inicial de até três anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois, totalizando cinco anos, conforme previsto no edital.

As remunerações variam de R$ 4.266,96 a R$ 7.423,44, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todas as funções.

O processo seletivo será dividido em duas fases: análise curricular e entrevista, ambas com caráter classificatório e eliminatório. A iniciativa busca atender à crescente demanda por atendimentos e acelerar a tramitação de processos administrativos, conforme justificativa do Procon.

As inscrições estarão disponíveis entre os dias 8 e 22 de abril de 2025, exclusivamente pelo site. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 60, dependendo do cargo pretendido.

Candidatos que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 9 e 10 de abril.

Além da formação exigida, os candidatos deverão comprovar experiência profissional mínima conforme os requisitos do cargo e ter disponibilidade para viagens. Algumas funções também incluem o benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 500.

Para maiores informações, os interessados podem consultar o edital do processo.