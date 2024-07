Motorista de aplicativo impressiona mostrando o lugar onde a mulher dele fica enquanto ele trabalha

Trabalhador foi surpreendido pela namorada, que não poupou esforços para escolher destino

Thiago Alonso - 21 de julho de 2024

Vídeo mostrou local inusitado onde mulher fica durante o trabalho do companheiro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista de aplicativo impressionou os internautas ao mostrar onde a companheira dele costuma ficar durante as corridas.

A postagem, que já acumula mais de 340 mil visualizações, foi publicada no perfil da namorada, Graziely Igesca (@graziigesca).

No registro, a mulher brinca que irá “fazer uma loucura”, montando uma espécie de ‘cama’, com cobertor e um travesseiro, no porta-malas do carro do namorado, Augusto Ortiz.

“Eu vou dormindo aqui no porta-malas enquanto ele trabalha. Não quero ficar em casa sozinha”, disse.

Apesar de um tanto quanto criativa, Graziely não parecia ter avisado o homem sobre os planos, o pegando de surpresa enquanto ele configura o aplicativo.

Mesmo com a visita inusitada, este não parece ser um empecilho para o casal — nem para os passageiros dele —, visto que o vídeo se encerra com a mulher sendo acordada pelo companheiro, já no fim da noite.

Durante um sono, que parecia ser bastante profundo, ele a avisa que foram realizadas 15 corridas no total.

A namorada, por sua vez, relata que gostou da experiência e pretende fazer isso novamente.

“Acho que vou continuar dormindo aqui”, brinca.

Nos comentários da publicação, seguidores riram da situação.

“Imagina você no carro e do nada começa a ouvir um ronco no porta-malas”, disse um jovem.

“Ela dormiu igual uma pedra, queria ter esse sono”, comentou outro.

“Se namorando é assim, prefiro não imaginar quando casada”, brincou um homem.