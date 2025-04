Maior influencer de Goiânia se vinga da vizinha e causa furor na internet: “quer saber o pior?”

História ganhou força após o famoso revelar que a mulher o acusava frequentemente e sem prova

Paulino Henjengo - 23 de abril de 2025

Influencer se vingou da vizinha tocando berrante (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma cena inusitada — e para muitos hilária — tomou conta das redes sociais na noite desta terça-feira (22) e rapidamente viralizou entre os seguidores de um grande influencer de Goiânia.

O responsável pelo momento foi ninguém menos que Jhonathan Coelho (@jhonathancoelho). O vídeo foi publicado na página oficial no Instagram dele e, em menos de 24 horas, já acumulava mais de 170 mil visualizações e mais de 1.400 comentários.

A história ganhou força depois que o influencer, seguido por milhões nas plataformas digitais, revelou que vinha sendo constantemente acusado pela vizinha — sem qualquer prova.

“Aqui no prédio existe uma senhora que mora no andar de cima. Ela cismou que costumo jogar bola no meu quarto”, desabafou o famoso.

“Ela simplesmente liga o dia inteiro para a portaria fazendo as mesmas reclamações. Teve um dia que não tinha ninguém aqui, e ela insistiu dizendo que alguém estava jogando bola”, completou, indignado.

Cansado das insinuações, Jhonathan resolveu se vingar. No vídeo, ele aparece segurando um berrante e soltando o som característico do instrumento típico do sertanejo raiz. O horário escolhido para a “revanche”? Exatamente 22h, como ele mesmo fez questão de destacar.

A cena arrancou risadas dos seguidores do influencer, que não perderam tempo e lotaram os comentários com piadas e reações bem-humoradas.

“Agora ela vai falar que você trouxe um boi pra casa”, escreveu uma usuária.

Outra seguidora agradeceu pelo momento divertido: “Obrigada por me dar a risada mais sincera do dia”.

Já um terceiro brincou sobre possíveis consequências: “Se a multa não veio por conta da bola, vem por conta do berrante”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhonathan Coelho (@jhonathancoelho)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!