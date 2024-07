6 coisas que a maioria dos brasileiros não sabe que é possível fazer na Air Fryer

Além das batatas, existem diversos preparos que fim deliciosos quando feitos no eletrodoméstico

Ruan Monyel - 23 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@_minhacasinha)

Todos sabem que a air fryer é extremamente versátil, mas alguma vez você já se perguntou que tipo de alimento é possível fazer na fritadeira?

Embora a maioria dos brasileiros a conheça, principalmente, como uma ferramenta prática para fazer batatas fritas sem óleo, o eletrodoméstico é uma verdadeira “caixinha de surpresas”.

De pratos salgados a deliciosas sobremesas, existem inúmeros preparos que podem ser feitos na Air Fryer e, o melhor, sem perder a qualidade e o sabor da receita original.

6 Coisas que a Maioria dos Brasileiros Não Sabe que é Possível Fazer na Air Fryer

1. Torresmo

Diz aí, nenhum goiano consegue resistir a um delicioso torresmo, não é mesmo? Mas, apesar de tradicional, muitos não sabem como prepará-lo na Air Fryer.

Basta temperar o alimento com especiarias a seu gosto e colocá-lo por 40 minutos a 200°C no eletrodoméstico.

2. Assar Bolos

Sim, é possível fazer bolos e tortas na Air Fryer! A única regra para assá-los é que a forma caiba dentro da cestinha do equipamento.

Para um bolo simples, basta ajustar o temporizador de 25 a 30 minutos a 160°C e, assim, você terá um bolo fofinho e delicioso.

3. Churrasco

É isso mesmo que você leu, é possível fazer um delicioso churrasco diretamente na Air Fryer! E o melhor, sem perder o sabor do preparo tradicional.

Basta colocar a peça que deseja assar por cerca de 40 minutos a 200°C, mas fique de olho no processo, pois o tempo pode variar de acordo com a espessura do corte.

4. Pão

Quem diria que a tradicional fritadeira a ar também poderia ser uma padaria em casa, não é mesmo?

Para fazer pão, é só preparar a massa, modelar os pães e assar na Air Fryer por cerca de 10 a 15 minutos a 180°C. Assim, o café da manhã fica ainda mais delicioso.

5. Pizza

A pizza é um dos pratos mais amados em todo o mundo, mas muitos não sabem que, além do preparo tradicional, é possível assá-las na Air Fryer.

Para isso, basta fazer a massa normalmente, ou comprar no supermercado, rechear com condimentos de sua preferência e colocar por cerca de 10 minutos a 200°C.

6. Frango Inteiro

Por fim, preparar um frango inteiro requer bastante tempo e gasta muito gás. Porém, é possível fazer direto na fritadeira e você vai gastar menos de uma hora.

É só temperar a proteína previamente e colocá-la por cerca de 50 minutos a 180°C. Mas lembre-se de acompanhar o preparo, já que o tempo pode variar de acordo com a potência do equipamento e o tamanho do frango.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!