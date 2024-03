Procon Anápolis revela onde comprar peixe mais barato durante quaresma

Além dos preços, diretor do Procon orienta a se atentar à qualidade dos produtos

Maria Luiza Valeriano - 16 de março de 2024

Variação chegou a 160% (Foto: Ilustração / Reprodução)

Como ocorre todo ano, a chegada da Semana Santa anuncia, também, o aumento pela busca de peixes. Em Anápolis, a sazonalidade do interesse impactou no preço dos produtos, de acordo com o levantamento realizado pelo Procon de Anápolis.

Com o intuito de oferecer aos consumidores informações que permitem uma compra mais consciente, a pesquisa, feita nos dias 08, 11 e 12 de março, contou com dados de oito estabelecimentos, sendo quatro peixarias e quatro supermercados.

Também foram considerados os valores de um mesmo produto de diferentes marcas.

Assim, nas peixarias, o bacalhau saithe desfiado foi o pescado que apresentou maior variação no levantamento, sendo o mais em conta comercializado por R$ 25 na Camarão e Cia e Casa dos Pescados.

Já o valor mais alto foi identificado na Peixaria Araguaia, por R$ 65, alcançando uma variação de 160%.

Em seguida, o bacalhau porto teve variação de 70% – sendo o mais barato a R$ 85, na Camarão e Cia e Casa dos Pescados. O mais caro se encontrava no Atacadão do Peixe, a R$ 149.

Nos supermercados, o destaque foi para o Filé de Tilápia (146%), com o menor preço encontrado a R$ 25,29, no Supermercado Silva, e o maior a R$ 62,22, no Super VI.

O filé de mapará também apresentou uma variação alta, de 119%. Neste caso, o produto mais em conta foi registrado pelo Procon no Supermercado Silva a R$ 18,99. Já o mais caro foi no Supermercado Floresta, a R$ 41,72.

Além dos preços, o diretor do Procon, Wilson Velasco, apontou que é importante avaliar a qualidade do pescado.

“Observe a aparência do produto: olhos brilhantes, escamas firmes e sem odor forte. Dê preferência a pescados frescos ou congelados em boas condições de armazenamento. Evite produtos com embalagens danificadas e preste atenção na data de validade”, disse.