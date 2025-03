Sem saber, estudante fica milionário e só descobre anos depois

Parece coisa de cinema, mas realmente aconteceu e mudou a vida do jovem

Anna Júlia Steckelberg - 28 de março de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Imagine comprar algo por impulso, esquecer completamente e, anos depois, descobrir que virou milionário. Parece história de filme, mas foi exatamente o que aconteceu com o engenheiro norueguês Kristoffer Koch.

Tudo começou em 2009, quando Koch, então estudante, pesquisava criptografia para sua tese acadêmica.

Durante os estudos, ele se deparou com um conceito – até então, novo – intrigante: o Bitcoin.

A criptomoeda era pouco conhecida e valia praticamente nada, mas, por pura curiosidade, ele resolveu comprar 5.000 unidades por míseros US$ 27 – o equivalente ao preço de uma pizza grande hoje em dia.

Como muitos universitários atolados em projetos e prazos, Koch simplesmente esqueceu da compra. O tempo passou, e a vida seguiu sem que ele desconfiasse do tesouro digital que tinha guardado.

Foi só em 2013 que o Bitcoin começou a virar notícia no mundo todo, com seu valor disparando como um foguete.

Curioso, Koch resolveu conferir sua antiga carteira digital, mas tinha um pequeno problema: ele não lembrava a senha.

Após uma batalha de tentativas e muita paciência, finalmente conseguiu o acesso. Quando viu o saldo, quase caiu da cadeira: seus 5.000 bitcoins agora valiam impressionantes US$ 885.000!

Sem perder tempo, o ex-estudante tratou de sacar parte da fortuna e comprar um apartamento de alto padrão em Oslo, além de fazer novos investimentos.

Mas ele não cometeu o erro de gastar tudo: manteve uma boa parte da criptomoeda, que hoje vale milhões de dólares.

Um destino melhor do que o do “rei do lixo”

Se a história de Koch parece surreal, a de James Howells, do País de Gales, é de dar dor de cabeça.

O engenheiro também comprou bitcoins no início, mas acabou jogando fora seu disco rígido com 8.000 unidades da moeda digital.

Quando percebeu a tragédia, tentou de tudo para recuperar o HD perdido, incluindo cavar um aterro sanitário e até processar as autoridades locais. Mas, até hoje, seu tesouro digital — hoje avaliado em US$ 760 milhões — continua enterrado no lixo.

Enquanto alguns perdem fortunas por um descuido, outros se tornam milionários por acaso.

