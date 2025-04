Adolescente goiano é vice-campeão em torneio intercontinental de karatê na Polônia

Davi Stival representou o Brasil na competição, junto aos 35 melhores atletas mundiais da categoria

Natália Sezil - 31 de março de 2025

Davi Stival, karateca goiano. (Foto: Divulgação)

O atleta goiano Davi Stival, de apenas 17 anos, retornou da Polônia com uma medalha a mais para a coleção. O karateca se destacou entre os melhores da categoria ao conquistar o título de vice-campeão no Torneio Intercontinental de Karatê.

A competição reuniu os 35 maiores atletas sub-17 do mundo na cidade polonesa de Wroclaw, no país que atualmente concentra a elite do karatê mundial.

Ali, o goiano representou o Brasil como o único brasileiro no tatame – o que trouxe uma certa pressão.

“O volume de atletas e de suas equipes, querendo ou não, é intimidador. Como o único brasileiro, eu estava ali sozinho com o meu avô, e me senti julgado antes mesmo de pisar no tatame”.

“Por isso, foi ótimo ter me destacado lá e trazer reconhecimento para o karatê goiano”, conta o atleta.

Davi estava acompanhado do avô, Edwaldo Stival, que é sensei do neto desde os quatro anos de idade. Isso faz do adolescente a terceira geração de karatecas da família.

Além do próprio avô, ele foi treinado pelo sensei Igor Miranda, atleta que também carrega o legado do karatê. O histórico familiar e os mentores são motivações utilizadas por Davi para se dedicar ao esporte. “Para honrar essa história”, declara.

No cenário goiano, o que o adolescente destaca é a confiança na hora da luta, destacando a importância do bom preparo emocional e psicológico para participar dos torneios.

“Praticamente cresci em cima do tatame, então ele mesmo me conforta durante cada campeonato”, afirma.

Próximos passos

Ainda no último ano do Ensino Médio, o adolescente precisa combinar os estudos ao esporte, com uma rotina que conta com três horas diárias de treino.

Com o vestibular se aproximando, o objetivo é cursar Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Goiás (UFG).

O foco imediato, agora, é o campeonato brasileiro de karatê, onde ele é o atual campeão sub-17.

