Em São Francisco de Goiás, PL e PT se unem para reeleger atual prefeito

Convenção que oficializará apoio dos dois partidos está marcada para 02 de agosto

Pedro Hara - 24 de julho de 2024

Timbó, prefeito de São Francisco de Goiás. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Prefeito de São Francisco de Goiás, Cleuton Gomes, mais conhecido como Timbó (UB), formou uma verdadeira frente ampla para buscar a reeleição no município.

Entre os partidos que se uniram para apoiar a recondução do atual chefe do Executivo ao cargo estão PL e PT. Além deles, outras siglas com Timbó são MDB, Podemos, Agir e Solidariedade.

A principal adversária do prefeito no pleito será a advogada Ana Stival (PSDB). A convenção para selar o apoio dos partidos está marcada para 02 de agosto, às 17h.