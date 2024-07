Função secreta da máquina de lavar: aprenda e se livre de gastar R$ 6 mil

Essa funcionalidade é uma verdadeira "mão na roda" nos dias mais frios do ano

Ruan Monyel - 26 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@amandakellydicas)

Todos sabem que os eletrodomésticos possuem funções específicas, mas no caso da máquina de lavar, alguns botões escondem funcionalidades “secretas”.

E você sabia que é possível economizar um bom dinheiro ao acionar apenas um desses botões? Embora pareça loucura, a economia é real.

Essa função existente no eletrodoméstico é perfeita para as épocas mais frias do ano. Ficou curioso? Leia até o fim e veja essa incrível funcionalidade.

Com o avanço tecnológico, os eletrodomésticos têm ficado cada vez mais modernos e econômicos, porém, nem todos sabem explorá-los ao máximo.

Quando falamos da máquina de lavar, todos conhecem suas principais funções, que são os ciclos de lavagem e centrifugação.

Porém, alguns modelos do equipamento possuem uma função extra que deixa as roupas sequinhas, até mesmo no inverno.

A dica, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@amandakellydicas), é uma verdadeira salvação nos dias chuvosos.

Quem cuida de casa sabe que, no inverno, as roupas demoram bastante para secar completamente, até mesmo quando passam pela centrifugação.

Quem tem secadora ou uma lava e seca em casa acaba utilizando essa função do equipamento, mas ela consome muita energia e acaba pesando no bolso.

Mas é aí que vem a dica de ouro: algumas máquinas de lavar possuem um comando que, muitas vezes, passa despercebido: “secagem turbo”.

Basta apertar esse botão para ver a mágica acontecer; as roupas ficam completamente secas em pouquíssimo tempo.

Essa é a solução perfeita para os dias mais frios, além de ser uma “mão na roda” para quando precisar de uma peça limpa para determinada ocasião. Veja o vídeo:

