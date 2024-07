Vídeo flagra aluno sendo assaltado em academia de crossfit no RJ

Aluno estava em uma bicicleta com o celular nas mãos quando o suspeito se aproximou

Folhapress - 26 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Um homem foi roubado dentro de uma academia de crossfit no Grajaú (RJ) na última quarta-feira (24). Imagens da câmera segurança gravaram o assalto.

O aluno estava em uma bicicleta com o celular nas mãos quando o suspeito se aproximou. O caso ocorreu na rua Borda do Mato e foi filmado.

O assaltante, com um capacete na cabeça, pede o celular do homem. Em seguida, chega um comparsa para ajudar no assalto e acompanha a abordagem, mostrou as imagens.

A vítima entrega o celular e o criminoso ainda pede a senha de acesso. ”Dá a senha aí desgraçado”, grita o criminoso. ”Pode levar, vai na paz”, diz o aluno. Ele mexe no celular por alguns segundos antes de finalmente entregar o aparelho.

O jovem ainda pede paciência aos suspeitos no decorrer do assalto. ”Calma, se a gente ficar conversando aqui não vai acontecer nada”, diz a vítima aos suspeitos, que pedem mais agilidade.

Antes de sair, um deles manda o aluno deitar no chão. Ele também pergunta ao aluno se tem mais alguém dentro da academia e foge do local.

A Polícia Civil informou ao UOL que o caso foi registrado no 20º DP, em Vila Isabel. A corporação disse que investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.