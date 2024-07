Advogado com apenas 10% da visão não segura o choro ao ser homenageado durante julgamento

"O senhor é um exemplo e um exemplo para todos nós", disse magistrada em vídeo que voltou a circular nas redes sociais

Davi Galvão - 27 de julho de 2024

Advogado Lucas Rocha Andrade não conseguiu segurar o choro durante Tribunal do Júri. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma filmagem, registrada durante um Tribunal do Júri, tem aquecido o coração dos internautas ao mostrar a reação do advogado Lucas Rocha Andrade, que tem apenas 10% da visão, após não conseguir conter as lágrimas ao ser elogiado e enaltecido pela juíza responsável.

Apesar de o julgamento ter acontecido em março deste ano, voltou a circular na Internet após uma postagem do Rota Política. Durante a sessão, conduzida em Caldas Novas, a magistrada Wanessa Baruk reservou um momento especial, antes de promulgar a sentença, para tecer elogios e homenagens ao colega.

“O senhor é um exemplo e um exemplo para todos nós. A sua fala eloquente, é límpida, a sua voz é maravilhosa, o seu vocabulário é extremamente rico. O senhor é um profissional extremamente qualificado. Não foi a sua ausência de visão plena que o trouxe um empecilho paralisador, muito pelo contrário”, destacou.

Lucas, que atualmente preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPCD) em Aparecida de Goiânia, já havia contado, em entrevista ao Portal 6, as dificuldades que havia tido que lidar ao longo da trajetória que percorreu. Não foi à toa que, durante o momento de prestígio, não conseguiu segurar as lágrimas.

“Hoje em plenário do tribunal do júri, não consegui segurar as lágrimas diante de palavras tão lindas e encorajadoras, que me levam a continuar acreditando no meu sonho e gera em mim convicção de que fiz a escolha certa”, publicou o advogado, nas redes sociais, ao falar sobre o momento.

Enquanto presidente da CDPCD, ele agora luta para que outros colegas e também a sociedade entendam que pessoas com deficiência estão presentes nas mais diversas áreas de atuação, devendo ser tratadas com a dignidade e respeito esperados.

“Toda a sociedade precisa entender que nós [advogados] somos agentes de inclusão, e pessoas com deficiência estão presentes em todos os ramos da sociedade, e precisam de um apoio específico”, pontuou.

Assista ao momento: