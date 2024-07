Divulgado estado de saúde de entregador de app atingido por carro no bairro Jundiaí

Vítima foi internada no HEANA após automóvel entrar na contramão e atingi-lo

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2024

(Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

A Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), responsável por administrar o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), emitiu um boletim informando sobre o estado de saúde do motociclista e entregador de aplicativo, de 27 anos, que foi atingido e arremessado por um carro na noite de sexta-feira (26) no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Em nota enviada ao Portal 6, a instituição afirmou que, no momento, o paciente, que permanece na unidade de saúde, está consciente, orientado e estável.

Devido a gravidade da batida, ele precisou passar por uma cirurgia no braço, na perna, e no pé, e foi encaminhado até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O acidente aconteceu em torno das 23h nas imediações da Avenida Mato Grosso com Visconde de Taunay, quando um condutor de um Volkswagen Polo, de cor preta, supostamente fez uma conversão proibida e trafegou na contramão.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista realiza o movimento e acerta a vítima. O jovem chegou a ser arremessado por cerca de 20 metros.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com fraturas expostas. O condutor do carro evadiu do local, sem prestar socorro e não foi identificado até o momento desta publicação.

Assista: