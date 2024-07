Mansões à venda em Goiânia exalam luxo e são vendidas a preços milionários; veja as imagens

Propriedades se destacam pelos ornamentos sofisticados, estética moderna e amplas acomodações

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2024

Mansão à venda em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Youtube)

De 7, 9 e até quase R$ 11 milhões. As quantias exorbitantes são alguns dos preços cobrados por quem almeja comprar e viver em uma mansão de alto padrão em Goiânia.

Localizadas em condomínios ou regiões mais afastadas do Centro da cidade, as propriedades se destacam pelos ornamentos, estética moderna e amplas acomodações.

1. Mansão Jardins Milão

Situada no Jardins Milão, a propriedade que conta com 727m² de terreno e 600m² de construção chama a atenção de quem passa pela sofisticação.

Avaliada em R$ 10,7 milhões, o imóvel é totalmente mobiliado e equipado e possui, na fachada, um amplo living com pé direito duplo.

O ambiente ainda conta com escritório com acesso externo independente, sala de cinema, brinquedoteca, cozinha fechada repleta em armários e varanda gourmet climatizada com duas churrasqueiras, a gás e a carvão.

Já no quesito lazer, o espaço apresenta piscina com borda infinita, lateral em vidro, além de um telão de Led, automação via Alexa e aplicativo, usina fotovoltaica, paisagismo completo automatizado e câmeras de segurança.

Vale destacar que o local também conta com 4 suítes, sendo uma máster com 85m², closet e banheiro com banheira.

2. Mansão Jardins Itália

No Jardins Itália, mais uma propriedade se destaca quando o requisito é luxo e valor milionário, pelos R$ 9,4 milhões cobrados.

Com 592m² de terreno e 448m² de construção, o local mobiliado e decorado é marcado pelo acabamento em mármore e pelos paineis na marcenaria.

O ambiente conta com elevador instalado, carregamento de carro elétrico, adega, sistema de som, automação via Alexa e aplicativo, além de varanda gourmet climatizada.

São 6 suítes, sendo duas no térreo e uma na sala íntima do pavimento superior, além de uma máster que carrega um closet, sala de banho com banheira, duas duchas e iluminação por claraboia.

O local também possui churrasqueira a carvão, forro em madeira, piscina aquecida, fogo de chão e um jardim vertical, com telão.

3. Mansão Jardins Munique

Outra opção é uma propriedade localizada no Jardins Munique que detém, ao todo, 900m² de terreno e 590m² de construção.

Com o preço de R$ 8,5 milhões, o imóvel possui quatro suítes, todas com abertura para o jardim. A suíte máster ainda carrega closet iluminado por claraboia e sala de banho com duas cubas, dois chuveiros e banheira.

No interior, a propriedade abriga cozinha com bancada de ilha, escritório, home cinema, ambiente no subsolo com iluminação, além de energia fotovoltaica instalada, poço semi artesiano e preparação para automação.

4. Mansão no condomínio Plateau d’Or

Já no condomínio Horizontal de alto padrão, o Plateau d’Or, em Goiânia, há uma mansão que se destaca no quesito sofisticação e ostentação. O valor é de R$ 8,1 milhões.

Logo na entrada, é possível notar o amplo living, pé direito duplo, paineis ripados e grandes aberturas, enquanto, no interior, o imóvel possui cozinha com bancada de ilha no mármore, varanda gourmet fechada, churrasqueira a carvão e brinquedoteca.

Ainda o ambiente também carrega piscina aquecida, com cascata e hidromassagem.

Há também 4 suítes e um escritório, todos com varanda, mais copa íntima. A propriedade possui suíte máster com amplo closet e uma incrível sala de banho com banheiro senhor e senhora, dois chuveiros e banheira.

5. Mansão no Alphaville Flamboyant

R$ 7,9 milhões. Esse é o preço para adquirir uma casa dentro do condomínio de alto padrão Alphaville Flamboyant.

Com uma fachada moderna e iluminação planejada, o local conta com marcenaria completa, climatização, sistema de som e acabamentos de alto padrão, como o piso em mármore.

O ambiente ainda carrega home cinema, varanda gourmet com churrasqueira a carvão e esquadrias, além de uma extensa área de jardim, deck de madeira, hidromassagem, piscina aquecida, com raia e prainha e vista privilegiada para mata.

No total, a propriedade carrega 4 suítes repletas de armários, com uma máster com closet e sala de banho com banheira, seis banheiros e três vagas de garagem.

6. Mansão no Plateau d’Or

Também construída no condomínio Plateau D’Or, a mansão exala luxo pela fachada imponente, revestimento e ambientes planejados.

Com preço de R$ 6,9 milhões, a propriedade é equipada com 5 dormitórios, sendo um deles no térreo e uma máster com closet, varanda e sala de banho com banheira.

Além disso, há também cozinha com despensa, piscina com prainha e hidro e 6 vagas de garagem, sendo 3 cobertas, com irrigação automática para o jardim, previsão para elevador e para energia solar.