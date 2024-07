Após obra, poste é mantido no meio da via de acesso a município goiano

Imagens mostram falta de sinalização para motoristas no local

Isabella Valverde - 28 de julho de 2024

Poste foi mantido bem no meio de uma pista de saída da GO-070. (Foto: Reprodução)

Um fato um tanto inusitado tem chamado a atenção dos moradores de Itauçu, na região Central de Goiás, causando até mesmo indignação.

Acontece que um poste foi mantido bem no meio de uma pista de saída da GO-070, após uma via ser aberta para dar acesso a um lago presente logo na entrada do município.

Ao G1, um morador revelou que a via foi liberada há cerca de 20 dias, impactando especialmente aqueles que seguem viagem sentido Goiânia à Itauçu.

Ainda conforme a denúncia, o poste sempre esteve presente naquele local e a pista foi construída ao seu redor.

Para mais, imagens capturadas na região mostram que a única sinalização fica por conta de um latão laranja colocado um pouco à frente do poste.

Em nota, a Equatorial informou estar tratando o caso junto à Goinfra e à Prefeitura de Itauçu. A empresa ainda ressaltou que aguarda o aceite de orçamento para a retirada do poste.

Para a segurança dos condutores, a concessionária solicitou em caráter de urgência a sinalização e proteção dos postes por ali presentes.