Motorista de Pirenópolis morre e família se salva em gravíssimo acidente na GO-010

Batida ocorreu em uma baixada da pista quando, por motivos ignorados, o carro bateu no eixo do caminhão

Karina Ribeiro - 22 de março de 2025

Imagem mostra Cobalt avariado após batida na GO-010. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 33 anos, morreu em um grave acidente na noite de sexta-feira (21) após bater na traseira do eixo de um veículo de grande porte na GO-010 próximo ao município de Vianópolis.

Identificado como Elivelton Teixeira de Souza Avarenga e natural de Pirenópolis, o condutor estava com integrantes da família – sendo o pai, a esposa e o filho do casal, em um Chevrolet Cobalt, quando se envolveu no acidente. Vale ressaltar que os passageiros não tiveram ferimentos robustos.

O Portal 6 apurou que o caminhão e o Cobalt desciam uma baixada da pista quando o motorista do primeiro veículo teria ouvido um barulho semelhante a um pneu estourando. Entretanto, quando decidiu parar, a cerca de 500 metros à frente, observou que o carro havia batido entre os eixos de semirreboques que estariam acoplados.

A dinâmica do acidente foi compartilhada por um dos integrantes do automóvel – que não soube explicar o motivo do abalroamento.

Nas imagens, é possível observar que o Cobalt ficou severamente destruído. No local, foi constatado o óbito de Erivelton, enquanto os demais integrantes apresentaram poucos ferimentos. Foi realizado o teste de etilômetro, que deu negativo.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os devidos procedimentos. O veículo de pequeno porte foi liberado, enquanto o outro ficou no local devido as avarias que impossibilitavam a continuação da viagem.